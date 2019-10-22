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Tekirdağ rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasında

Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasındaTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çek çek tabir edilen aracıyla çöp toplayan bir kişi yol kenarındaki rögar kapağını çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

22.10.2019 15:59
Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çek çek tabir edilen aracıyla çöp toplayan bir kişi yol kenarındaki rögar kapağını çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Çorlu'da sokaklardaki çöp konteynırlarından çek çek diye tabir edilen araçla çöplerden kağıt toplayan kimliği belirsiz bir kişi yol kenarındaki belediyeye ait rögar kapağını yerinden çıkartarak arabasına koyup götürdü. Kapağın çalınma anları ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolda giderken rögar kapağını fark ederek duran şüpheli, yerinden çıkardığı kapağı arabasını koyup götürüyor.
Rögar kapağının çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasında

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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