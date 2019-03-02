Tekirdağ Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin Aşılama Oranı Yüzde 96 -1

Sağlık Bakanı Koca Türkiye
'nin aşılama oranı yüzde 96
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, dünyada en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96 dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve ambulans teslim törenine katılmak için geldiği Tekirdağ
'da Vali Aziz Yıldırım
, AK Parti
Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül
tarafından karşılandı. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Koca, daha sonra kendisine verilen brifinge katıldı. Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, 'Dünyada kızamık salgını var mı sorusu üzerine Avrupa
, Asya
ve Kuzey Amerika
'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada en yaygın aşılama yapan ülkelerden birisi olduğunu belirten Koca, şöyle dedi
Türkiye, dünyada en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96, Tekirdağ'da bu oran yüzde 99. Son dönemde özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü
'nün belirttiği geçen yılki kızamık sayısı 82 bin 560 kişi,2016 yılına göre 15 kat, 2017'ye göre 3 kart artmış. Ülkemiz doğu ile batı güzergahının merkezinde olmasına rağmen biz Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın etkilendiği gibi etkilenmedik. Biz bu çerçevede özellikle göçmenler de olmak üzere yoğun bir aşılama yapıyoruz. Bu anlamda yurt dışından gelen kişi, kızamık geçiren kişiler, il dışında bile olsa mutlaka aşılama yapıyoruz. Bu anlamda daha sıkı takip ediyoruz.
Kızamık hastalığının önlenebilirliğinin olduğunu bebeklik ve okul çağında yapılan iki aşıdan oluştuğunu ifade eden Koca,
Birinci aşı konusunda ailelerin genelde hassas olduğunu fakat okul döneminde yapılan aşının ilk aşılamayla aynı oranda değil. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük, okullardaki aşılama uygulamasının daha etkin ve mutlaka yapılaması konusunda gayret gösteriyoruz dedi.
'DİYALİZ TEKNİKERLERİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ'
Diyaliz teknikerleri ile ilgili olarak çıkan yönetmelikle ilgili olarak bilgiler veren Bakan Koca, Yönetmelik Resmi Gazetede
yayınlandı. Yönetmelikle teknikerlerin istihdam noktasında yaşadıkları sorunun çözüldü. Böylece diyaliz teknikerlerinin önünü açıyoruz. Tabi ki sertifikası olanların endişeye kapılmasına gerek yok. Bu çerçevede sertifikası olan kişilerde işlerine devam ediyor olacak. Ama bundan sonraki süreçte diyaliz teknikerleri buralarda çalışıyor olacak. Ayrıca bu yönetmelikte önemli gördüğümüz Türkiye Diyaliz Veri Sistemi oluşturuyoruz. Bu yapılacak bilimsel çalışmalara da zemin oluşturacak dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra bakanlığının Tekirdağ'ın dört ilçesine gönderilmek üzere 4 adet ambulans teslim törenine katıldı. Koca, törenin ardından yapımı devam eden Şehir Hastanesi
inşaatında giderek incelemelerde bulundu.
fahrettin koca, Tekirdağ, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA