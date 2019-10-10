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Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ile TRAKYAKA arasında protokol

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında protokol imzalandı.

10.10.2019 13:42Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ile TRAKYAKA arasında protokol
Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında protokol imzalandı.
Vatandaşlara bilimsel bilgi ve veriler ile daha kaliteli hizmet sunmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi tarafından hazırlanan projeler, TRAKAYA'dan teknik destek almaya hak kazandı.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sağlıklı Gelecekler İçin Ebe Eğitici Eğitimi" ve Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından hazırlanan "Tekirdağ'ın İncisinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi İçin Eğiticinin Eğitimi" projeleri için TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Halim Doğrusöz'ün katılımıyla protokol imzalandı.
"Sağlıklı Gelecekler İçin Ebe Eğitici Eğitimi" projesiyle anne dostu ve gebe okullarının gelişimi için ebelerin becerilerin geliştirilmesi, yeni tekniklerin öğrenilmesi amacıyla uzman eğitimcilerden toplam 70 saatlik iki gruptan oluşacak eğitim verilecek.
"Tekirdağ'ın İncisinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi İçin Eğiticinin Eğitimi" projesi kapsamında da personelin mesleki gelişimleri için diş hekimleri ve sağlık çalışanı personele toplam 42 saatlik iki gruptan oluşacak altı günlük eğitim verilecek.

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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