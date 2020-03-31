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Tekirdağ sahilinde "koronavirüs sessizliği"

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuldu.

31.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:34
Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuldu.
Günün her saatinde yoğunluk yaşanan sahil kıyısında bu kez sessizlik hakimdi.
Vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına genelde uydukları gözlendi.
Bazı vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerinin yolunu tuttu.
Sahil dolgu alanının yanı sıra kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı da bugün sakinliğini koruyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Tekirdağ sahilinde ’koronavirüs sessizliği’

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

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Tekirdağ sahilinde "koronavirüs sessizliği"
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