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Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

08.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:02
Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor.
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel
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