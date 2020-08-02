TEKİRDAĞ SAHİLLERİ TATİLCİ AKININA UĞRADI

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğli ilçesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle denizse girmek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri 4 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle doldu. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren denizin keyfini çıkarmak için sahillere akın etti. İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Emre Sezgin, sosyal mesafe nedeniyle bayramlaşmanın yapılamadığının ve bunun içinde kurban kesiminin yaptıktan sonra ailesiyle birlikte denize geldiklerini söyledi. Sezgin, "Birinci günü kurbanı kestik. Havalar sıcak denize kaçalım dedik. Deniz çok güzel. Bayramlaşma bitti. Sosyal mesafe telefonla bayramlaştık. Kimseyle yakınlaşamadık" diye konuştu. Hava sıcak olduğu için bayramda denize geldiğini belirten Recai Emre, " Havalar sıcak bizde denize gidelim dedik bayramlaşma zaten yapamıyoruz ve ailece denize geldik" dedi.

KURALLARA UYSUNLAR YETER

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'yi Hikmet Ata, bayram tatili olması nedeniyle sahillerin dolduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bir de buna bayram tatili eklenince vatandaşlar sosyal mesafe gereği bayram ziyaretlerini yapamadılar. Bunun içinde günlerini değerlendirmek için denize gelmeyi tercih ettiler. Biz belediye olarak vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyoruz. Çünkü kurallara uyulursa sıkıntı ve problemler yaşanmaz" diye konuştu.