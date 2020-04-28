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Tekirdağ sahilleri turuncu renge büründü

Tekirdağ sahilleri turuncu renge büründüMARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncuya bürünmesine neden oldu.

28.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:31
Tekirdağ sahilleri turuncu renge büründü
MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncuya bürünmesine neden oldu.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahillerinin bazı kesimlerinde denizin renginin turuncuya dönüştü. Denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor. Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.
Uzmanlar, daha önce de görünen denizin turunca renge boyanmasının, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi. Uzmanlar, "Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir" dedi.
Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusunun olmadığını ifade eden uzmanlar,
"Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" dedi. Tekirdağ sahilleri turuncu renge büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Haber

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