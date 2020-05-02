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Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü

Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründüMARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri 4 gün aradan sonra artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle su yeniden yer yer turuncu renk aldı.

02.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:59
Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü
MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri 4 gün aradan sonra artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle su yeniden yer yer turuncu renk aldı.
Tekirdağ sahillerinde 4 gün önce görülen deniz suyunun turuncu renk alması, bugün de il merkezinin Süleymanpaşa sahilleri ile Marmara Ereğlisi ilçesi sahil kesimlerinde yeniden ortaya çıktı. Denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalmasının her yıl mart ve nisan aylarında yaşandığı, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.
Marmara Ereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi'nde 20 yıldır yazlık evinde kaldığını belirten Berkan Emirhan, yaşanan durumunun mevsimsel olduğunu söyledi. Emirhan, "Burada oturuyorum. Denizin rengi her yıl ilk bahar aylarında turuncu oluyor. Her hangi bir panik yapılması gereken bir durum yok. Zaten geçici bir durum.Ama hır yıl ilkbahar aylarında bu görüntü meydana geliyor" dedi. Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Ereğlisi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Haber

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