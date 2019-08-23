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TEKİRDAĞ Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandıTekirdağ'da sürücüsünü kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

23.08.2019 17:34
TEKİRDAĞ Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'da sürücüsünü kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ- Malkara karayolunun Bağlar Rampası mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden S.S.'nin kullandığı 34 EJ 628 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Toprak yığınına çarparak duran otomobilde, sürücü S.S. ile A.B. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale yapılarak, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Tekirdağ, Malkara, Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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