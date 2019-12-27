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Tekirdağ şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı

Şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladıTekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında çarşamba günü karaya oturan, Rusya bandıralı kuru yük gemisi kendi imkanları ile kurtarılamayınca kaptanın talebi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından...

27.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:51
'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında çarşamba günü karaya oturan, bandıralı kuru yük gemisi kendi imkanları ile kurtarılamayınca kaptanın talebi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma çalışmalarına başlandı.
Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rusya bandıralı, 'Nevado 35' adlı 90 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, çarşamba günü saat 05.00 sıralarında karaya oturdu. Rusya'dan 11 kişilik mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesinin götürüldüğü kuru yük gemisinin, dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.
Yetkililerin yaptığı görüşmede, gemi kaptanının yardım talebinde bulunmayıp, kenti imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağını bildirdi. Karaya oturan gemide hasar olup, olmadığını belirlemek için bağlı olduğu şirketten gelen dalgıçlar, dalış yaparak, incelemede bulundu. İncelemenin ardından kaptan, gemiyi kendi imkanları ile kurtarmak için çalışma başlattı ancak başarılı olamadı.
Kaptanın geminin kurtarılmasını talep etmesi üzerine bugün saat 09.00 sıralarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bir gemi kurtarma, römorkörü ile çalışmalara başladı. Geminin kurtarma çalışmaları sürerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botları da çevrede önlem aldı.
Tekirdağ şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şarköy, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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