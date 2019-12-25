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Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturduTekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.

25.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:45
'de kuru yük gemisi karaya oturdu
'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.
Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. 11 personeli olduğu öğrenilen geminin kaptanı, kendi imkanlarıyla yaptıkları çalışmayla gemiyi kurtaramayınca, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan botlar sevk edildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER Nuri ÇAĞLARŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)
Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: DHA


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