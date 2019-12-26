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Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturduTekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi, dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturdu.

26.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:34
'de kuru yük gemisi karaya oturdu
'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi, dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturdu.
Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. Rusya'dan 11 mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesi götüren kuru yük gemisinin dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.
Yetkililerin yaptığı görüşmede gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı belirtildi. Kaptanın, gemiyi kendi imkanları ile kurtaracağını bildirmesi üzerine ekipler bölgede beklemeye başladı. Gemiden herhangi bir sızıntının da olmadığı belirtildi.
Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: DHA


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