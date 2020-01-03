Haberler » Güncel » Tekirdağ şarköy metropoliti manastır ve kiliselerin restoresi iki ülke arasında köprü olacak - Haber

Tekirdağ şarköy metropoliti manastır ve kiliselerin restoresi iki ülke arasında köprü olacak

Şarköy Metropoliti Manastır ve kiliselerin restoresi iki ülke arasında köprü olacakFener Rum Patrikhanesi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine atadığı metropolit Amfilohios, bölgedeki kilise ve manastırların restore edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Yunanistan ve Türkiye arasındaki...

03.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:51
Metropoliti Manastır ve kiliselerin restoresi iki ülke arasında köprü olacak
Fener Rum Patrikhanesi'nin 'ın Şarköy ilçesine atadığı metropolit Amfilohios, bölgedeki kilise ve manastırların restore edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ve arasındaki turizm ve ekonomik açıdan gelişme sağlamak amacıyla bu bölgedeki eski manastır ve kiliselerin tekrar tamir edilmesi iki ülke arasında çok güzel bir köprü olacaktır dedi.
Fener Rum Patrikhanesi, Ekim ayında, daha önce Yeni Zelanda'da görev yapan Amfilohios'u Şarköy metropoliti olarak atandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı törenle görevine başlayan Amfilohios, Hoşkoy Mahallesi'nde biri müstakil ev alarak çalışmalarını sürdürüyor. Müstakil evin bir katını ibadethaneye çeviren Amfilohios, yardımcısı ve bir rahiple birlikte özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerle birlikte ayin yapıyor.
Hoşköy Mahallesi'nde 1865'te yapılan ve restore edilmesi için çalışmaların sürdüğü St. İoannis Theologos Manastırı başta olmak üzere bölgedeki kiliselerin onarımı için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Amfilohios, tarihi yapıların restore edilmesi halinde Yunanistan ve Türkiye arasında turizm ve ekonomik açıdan gelişme sağlayacağını söyledi.
Metropolit Amfilohios, Fener Rum Patrikhanesi tarafından bu bölgede bulunan kutsal kiliseler ve manastırlar yüzünden buraya metropolitlik atanmıştır. Bu sebeple bu bölgedeki yaşanan eski tarihi olayların metropolitlik tarafından tekrardan korunma altına alınmak istenmesi Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizm ve ekonomik açıdan gelişme sağlamak amacıyla bu bölgedeki eski manastır ve kiliselerin tekrar tamir edilmesi iki ülke arasında çok güzel bir köprü olacaktır. Bu şekilde kiliselerin ve manastırların tamir edilmesiyle tekrardan bir dostluk ve ekonomik açıdan gelişme sağlanacağı beklenmektedir. Benim en büyük arzum budur dedi.
Metropolit Amfilohios, Türkçe dilini çok sevdiğini belirterek, öğrenmek için çalıştığını ve ileriki günlerde daha iyi Türkçe konuşacağını söyledi.
METROPOLİT NEDİR
Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde en yetkili makamda bulunan din adamı.
Tekirdağ şarköy metropoliti manastır ve kiliselerin restoresi iki ülke arasında köprü olacak

Yunanistan, Tekirdağ, Türkiye, Şarköy, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   ÇALINTI ÇİP VE KOPYALANMIŞ PLAKAYLA AKARYAKIT HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haber
10:32   Yılbaşına kırmızı girdi - Haber
10:32   Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri belli oldu - Haber
10:30   Aralık ayında en çok patlıcanın fiyatı arttı - Haber
10:26   Rektör Çomaklı, Erzurum İmam Hatipler Derneğini ziyaret etti - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:34:00