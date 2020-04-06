Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yollarının yapımına başlandı
Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yollarının yapımına başlandığı bildirildi.
06.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:36
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezi, Malkara , Hayrabolu , Şarköy, Muratlı yönünden gelecek hastaların hastaneye girişlerini kolaylaştıracak yolların yapımını belediye üstlendi.
Yapımına başlanan bağlantı yolları ile şehir hastanesinin yanı sıra Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gidiş gelişler de kolaylaşacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Şehir Hastanesi, Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, Güncel