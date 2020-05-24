TEKİRDAĞ-Şehitlikte hüzünlü bayram

Şehitlikte hüzünlü bayramTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Fatime-Yaşar Gül çiftçi, şehit oğulları Adem Gül'ün kabrini ziyaret edip, çiçekler bıraktı.

24.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:31
Şehitlikte hüzünlü bayram
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Fatime-Yaşar Gül çiftçi, şehit oğulları Adem Gül'ün kabrini ziyaret edip, çiçekler bıraktı. Anne Gül, Oğlum Adem, bayramın mübarek olsun dedi.
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde vatani görevini yapan Jandarma Er Adem Gül, 2016 yılında, silah arkadaşının elindeki silahının kaza sonucu ateş alması sonucu şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan şehit Er'in annesi Fatime ile babası Yaşar Gül, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oğullarının kabrini ziyaret etti.Mezar başında dua eden çift, kabrine çiçekler bıraktı. Anne Gül, Oğlum Adem bayramın mübarek olsun diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Gül çifti, Çorlu Şehitliği'ndeki diğer şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dualar okudu. TEKİRDAĞ-Şehitlikte hüzünlü bayram

Kaynak: DHA

Etiketler: Yaşar Gül, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haber

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