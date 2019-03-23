Tekirdağ Şentop Olan Bitenin Farkındayız, Hepimiz Bunu Görüyoruz

Şentop Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, döviz kurlarındaki artışa değinerek, Türkiye
'de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla Türkiye'ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği yemekte esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirten Şentop, döviz kurlarındaki artışa değinerek, şöyle dedi
Aslında bunu bekliyorduk, 3-4 ay öncesinden itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı. Özellikle saat itibariyle dikkat ederseniz 17.30'dan sonra yükselme gözüktü. Bunun anlamı şudur; Türkiye'de piyasalar kapandı, fiyat yükselmesi varsa bir kere dar hacimli piyasada ve Türkiye dışından yapılan alımlar ve satımlarla piyasada oynamak söz konusu. Yarın piyasalar açıldığında Türkiye'de gerçek durumu göreceğiz. Yapanlar açısından riskli bir şey. Neden Çünkü artık milletimiz bu işin hangi amaçla ve neden yapıldığını biliyor. Buna dair daha önce yaşadığımız süreçleri biliyoruz. Böyle bir beklenti de var. Onun için bu işi yapanların aleyhine mi döner onu daha kestiremiyorlar. Türkiye'de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla Türkiye'ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz. Bunlar olduğu zaman daha fazla farkına varıyoruz, görüyoruz neyin amaçlandığını, neyin hedeflendiğini. Böyle bir zamandan geçiyoruz.
Artık silahlarla değil, ekonomik enstrümanlarla ülkelere karşı savaşların yürütüldüğü bir dönemde olunduğunu ifade eden Şentop, Onun için Cumhurbaşkanımız, dünyada ilk kez gündeme getirmişti, 'Uluslararası ticarette dolar kullanılmasın, herkes kendi para birimiyle yapsın ticaretini' demişti. Mesela Çin
'den mal alıyorsunuz dolar ödüyorsunuz, Çin sizden mal alıyor dolarla ödüyor bunu, halbuki dolarla işimiz yok. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD
) ile alışveriş yapsak tamam ama başka ülkelerle alışveriş yapıyoruz. Fakat uluslararası ticarette dolar kullanılıyor. Birçok ülkede yaygınlaşacağını düşünüyorum. Tüm ülkelerin ekonomileri açık hale geldi dedi.
Türkiye'de AK Parti
döneminde önemli gelişmeler yaşadığını kaydeden Şentop, 2002'den bu güne kadar devam eden 17 yıllık süreçte istikrarlı bir dönemin olması siyasi bakımdan önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliği önemlidir. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bugün gelmiş olduğumuz noktada en büyük kazancımız devlet, millet bütünleşmesidir. Devletle, millet farklılık düşünürse devlet milletin değerleriyle barışık değilse o zaman ülkenin mesafe alabilmesi mümkün değil. Türkiye böyle dönemleri ve zamanları yaşadı. Millet devletin bütün kurumlarıyla bütünleşmiş, hepsini bağrına basmış durumda. 15 Temmuz'da bunu yaşadık. Dünya tarihinde benzeri olmayan meselidir. Çoğu darbede halk hükümeti eleştirmek için meydanlara dökülürdü. İlk defa halk siyasi iktidara ve anayasal düzene devlete sahip çıkmak için sokaklara çıkmıştır. Bu bir istisnadır. Devlet ve milletin kaynaşmamasıdır. Büyük Türkiye yürüyüşünü sürdürüyoruz diye konuştu.
Mustafa Şentop, Tekirdağ, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA