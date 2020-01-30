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Tekirdağ silah zoruyla senet imzalatan 5 kişi gözaltına alındı

Silah zoruyla senet imzalatan 5 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Karabük'ten zorla getirdikleri B.R.'ye silah tehdidiyle senet imzalatıp, 20 bin lirasını alan 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

30.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:08
Silah zoruyla senet imzalatan 5 kişi gözaltına alındı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Karabük'ten zorla getirdikleri B.R.'ye silah tehdidiyle senet imzalatıp, 20 bin lirasını alan 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.R. isimli bir kişinin zorla Karabük'ten Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildiğini, boş arazide dövüldükten sonra silah tehdidiyle senet imzaladığını öğrendi. B.R.'nin 20 bin lirasının da gasp edildiğini tespit eden polis, yaptıkları araştırmada şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini saptadı. Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, Y.E.K., O.Ç., S.Ç., M.A. ve H.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 2 tabanca ile B.R.'den alınan para ve senet ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Tekirdağ silah zoruyla senet imzalatan 5 kişi gözaltına alındı

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Kaynak: DHA


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