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Tekirdağ-sınırı kaçak geçmek için edirne'de buluşma çağrısı yapan göçmenler yakalandı

Sınırı kaçak geçmek için Edirne'de buluşma çağrısı yapan göçmenler yakalandıTürkiye'de bulunan ve Yunanistan'a kaçak geçmek için sosyal medya üzerinden 'Hayat yolu konvoyu' adını verdikleri çağrı yapan göçmenlerinden 50'si Tekirdağ'da önlem alan jandarma ekipleri tarafından TEM otoyolunda yakalandı.

28.09.2019 15:42
Sınırı kaçak geçmek için Edirne'de buluşma çağrısı yapan göçmenler yakalandı
Türkiye'de bulunan ve Yunanistan'a kaçak geçmek için sosyal medya üzerinden 'Hayat yolu konvoyu' adını verdikleri çağrı yapan göçmenlerinden 50'si Tekirdağ'da önlem alan jandarma ekipleri tarafından TEM otoyolunda yakalandı. Göçmenleri taşıyan 5 araç sürüsü de gözaltına alındı.
Türkiye'de bulunan Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeşli kaçak göçmenler sosyal medya üzerinden, 'Hayat yolu konvoyu' adı altında sınırı kaçak geçmek için Edirne'de buluşma çağrısında bulundu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada göçmenlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı tespit ederek, il genelinde güvenlik önlemleri aldı. Edirne yönüne giden tüm yollarda tedbir alan jandarma ekipleri, araçlar üzerinde denetim yaptı.
Jandarma ekipleri Ergene ilçesinin TEM otoyolu üzerinde yaptığı denetimlerde aralarında Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeşlilerin de bulunduğu 50 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlerin taşıyan 5 araç sürücü de gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Göçmenleri taşıyan 5 şoförün soruşturması sürüyor.
Tekirdağ-sınırı kaçak geçmek için edirne'de buluşma çağrısı yapan göçmenler yakalandı

Jandarma, Tekirdağ, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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