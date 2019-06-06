TEKİRDAĞ SMA'LI HAKTAN'A YARDIMSEVERLER ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

Kaynak: DHA

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Haktan Batmaz'ın (11) yedek solunum cihazının arızalanan motoru ve fizik tedavisi ile medikal malzeme için kaymakamlık onayıyla yardım başlatılan yardım kampanyasında 59 bin TL toplandı. Anne Nuray Batmaz, Duyarlı vatandaşlarımıza hayır severlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Bu sıkıntılı dönemimizde bize büyük moral verdiler dedi. Saray'a bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, emekli polis memuru Mehmet ile ev kadını Nuray Batmaz çifti, SMA hastası oğulları Haktan'ın tedavisi için arızalanan solunum cihazını alamayınca kaymakamlığa başvurup, yardım istedi. Çiftin kendilerine izin verilmesi durumunda kampanya başlatacaklarını belirtmesi üzerine kaymakamlıktan yardım için onay çıktı. Oğlunun bu hastalıkla 10 yıldır mücadele ettiğini belirten Nuray Batmaz, Yeni tedavimiz çıktı. Fizik tedavi puanları istiyorlar. Çocuğun 4 dozdan sonra belirli hareket yapmasını istiyorlar. Çocuk evde bunları yapıyor; ancak doktorun yanında yapmıyor. 1- 2 saniyelik bir şey istiyorlar, onları da çocuk korktuğu için yapamıyor. Evde yapılanları da kabul etmiyorlar. Çok mağduruz bu konuda. İlacımız çok pahalı. O yüzden sınırlı sayıda veriyorlar. Giderlerine yetişemiyoruz. Halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz aile olarak yetişemiyoruz artık. Fizik tedavimiz yetersiz geldiği için kesildi. SMA'lı ailelerin hepsi mağdur. Fizik tedavimizi verin, ilacımızı verin. Çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. İlaç bir çare bizim için. Yaşamımız o ilacımıza bağlı diye yardım talebinde bulundu.Haktan ailesinin başlattığı kampanyada yurtiçi ve dışından yardımseverler destekte bulundu. İki hafta içinde Haktan için 59 bin TL yardım toplandı. Toplanan yardımlarla Hakan Batmaz'ın yedek solunum cihazının arızalanan motoru değiştirilip, diğer tibbı malzemelerde satın alındı. Ailenin, ihtiyaçları olan 50 bin lira için başlatılan kampanyada 59 bin lira toplanınca, 50 bin lirayı Haktan'ın ihtiyaçları için harcanırken 9 bin lira da Saray Kaymakamlığı Sosyal ve Dayanışma Vakfı'na devredildi.ANNE GÖZYAŞLARI DÖKTÜYardım kampanyasıyla hayata tutunduğu cihazdaki arıza giderilen ve diğer tıbbi malzemeleri de alınan Haktan'ın annesi Nuray Batmaz, büyük mutluluk ve çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Gözyaşları döken Batmaz, kaymakamlık tarafından belirlenen malzemeler için belirlenen paranın toplandığını destek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirterek, Çocuğuma başlatmış olduğum kampanya çok kısa sürede tamamlandı. Duyarlı vatandaşlarımıza hayır severlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Türkiye'nin her yerinden, yurtdışından bizi aradılar . Her biri destek olmak için seferber oldu. Bu bizi çok mutlu etti .Bu sıkıntılı dönemimizde bize büyük moral verdiler diye konuştu.