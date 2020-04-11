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Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor

Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan Tekirdağ'da vatandaşlar yasağa ilk andan itibaren uyuyor.

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor
Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor
TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan Tekirdağ'da vatandaşlar yasağa ilk andan itibaren uyuyor. Yasakla beraber Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tüm meydan ve caddeler sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından kapsam dışında bırakılan iş yerlerinde çalışanlar ve kamu görevlileri kolluk kuvvetleri dışında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimse sokağa çıkmıyor.
Sayısız miting, konser ve gösteri ile yürüyüşe ev sahipliği yaparak on binlerce kişiyi ağırlayan gün boyu binlerce kişinin gelip geçtiği ve adeta uğrak yeri olan Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı yasakla birlikte sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.
İlçe genelinde olduğu gibi hiç kimsenin olmadığı ve bomboş kalan meydanda sessizlik hakim.

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ, Genel
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