TEKİRDAĞ Solo Türk gösterisini yağmur altında binlerce kişi izledi

Solo Türk gösterisini yağmur altında binlerce kişi izledi
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ
'da gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri
'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ü binlerce Tekirdağlı yağmur altında izledi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi
'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da uçuş gösterisi düzenlendi. Gösteriyi izlemek için binlerce vatandaş sağanak yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Beklenen gösteri yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle duyurulan saatten yarım saat rötarlı başladı. Sahil dolgu alanda kurulan satış çadırlarına sığınan yüzlerce vatandaş gösteriyi bekledi. Daha sonra Solo Türk uçaklarının Marmara Denizi üzerinde belirmesi ile sahilde toplanan binlerce kişi ilgiyle gösteriyi izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile bu anları ölümsüzleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Öte yandan, Solo Türk dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti.
Kaynak: DHA
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