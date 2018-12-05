Tekirdağ Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Kazayı Görüntüledi

Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi Tekirdağ
'da otomobiliyle seyir halinde olan Oktay Koç, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı anları görüntüledi.
Tekirdağ'da yaşayan Oktay Koç, Atatürk Bulvarı
üzerinden Malkara
istikametine seyir halindeyken, cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı yapmaya başladı. Vali Konağı, kavşağında kırmızı ışıkta duramayan bir araç hızla gelerek öndeki araca çarptı. Bu anlar ise canlı Koç'un sosyal medya üzerinden yaptığı yayına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta duran bir ticari taksiye hızlı bir şekilde arkadan gelen ve duramayan bir araç çarpıyor. Arkası havaya kalkan araç yan yattıktan sonra tekrar yola düz şekilde düşüyor.
Koç, sosyal medya hesabından görüntüleri, "Dün gece saat 01.40 da Tekirdağ sahil yolundaki ışıklarda arkadan gelen araba duran 2 arabaya fena arkadan çarptı. Bizde taksinin hemen arasındaydık. Bizi teğet geçti" notuyla paylaştı.
Atatürk Bulvarı,Tekirdağ
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:54