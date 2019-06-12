TEKİRDAĞ Su Samuru, balık yerken görüntülendi

Su Samuru, balık yerken görüntülendiTekirdağ
'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesine bir Su Samuru deniz kıyısında balık yerken görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesinin sahil kıyısında gece yarısı gezen bir grup vatandaş, kıyıda bir Su Samuru'nun balık yediğini gördü. Bu anları cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Bu sırada Su Samuru'nun balık yediği anları görmek için vatandaşlar kıyıda toplandı. Bir süre balık yiyen Su Samuru daha sonra gözlerden kayboldu.
Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan Su Samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdürler. Su Samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.
Kaynak: DHASüleymanpaşa
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