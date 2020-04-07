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TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL SEDYE ÜRETTİ

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanları için hastayla sıfır temasın sağlandığı kabinli sedye üreterek, hastanelere dağıtmaya başladı.

07.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:08
TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanları için hastayla sıfır temasın sağlandığı kabinli sedye üreterek, hastanelere dağıtmaya başladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs en çok sağlık çalışanlarını etkiliyor. Alınan önlemlere rağmen virüse maruz kalan sağlık çalışanları için Süleymanpaşa Belediyesi, kabinli sedye üretmeye başladı. Belediye bünyesinde üretilen ve hasta taşıyan sedyeye monte edilen şeffaf kabin sayesinde koronavirüslü hastayı taşıyan kişi ile sağlık çalışanın teması sıfıra indirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce üretilen ve sedyelere monte edilen 20 adet izole kabinler, Tekirdağ 'daki çeşitli hastanelere dağıtıldı. Bu kabinler sayesinde sağlık çalışanları ile enfekte olmuş hastalar arasında temas sıfıra iniyor.
'HER ZAMAN SAĞLIKÇILARIMIZIN YANINDAYIZ'
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın, üretikleri kabinlerle her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Taşkın, 'Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'in talimatları ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'müzün talepleriyle hasta yataklarımızı ve sedyelerimizi virüsten koruyucu tedbirler noktasında daha öncede ateş ölçerlerle ilgili bir çalışma yapmıştık. Bugünde 20 adet olarak ilk etapta hazırladığımız bir şeklimiz burada. Bu kabinlerimizi 5 adetini Tekirdağ merkezde bulunan hastanelere, 5 adet üniversite hastanemize ve diğerlerini de, Çorlu ve Çerkezköy ilçe hastaneleri olmak üzere toplamda 20 adet dağıtımını yaptık. Talepler noktasında üretmeye her zaman hazırız' dedi.
'BU SEDYE KORUYUCU SAYESİNDE KAFALARDAKİ SORU İŞARETİ AZALACAK'
Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Aykut Demirkıran ise kabinli sedyeler sayesinde sağlık çalışanlarının kafalarındaki soru işaretinin azalacağını belirterek şunları söyledi:
"Ülkemiz şu anda salgınla çok başarılı bir mücadele veriyor. Önceliğimiz sağlık personelini bu salgından etkilenmesini en aza indirebilmek. Bu nedenle diğer kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. Belediyemiz sağ olsun her isteğimizi anında karşılıyorlar. Bugünde bu sedye koruyucuları bize hediye ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sedye koruyucularımızın amacı içeride hastamız yatarken, virüsü dışarıya salmasını engellemek. Sağlık çalışanlarının bu salgından en aza indirmek için sedyelerin üstünü izole ettik. Enfekte bir hasta geldiğinde sağlık çalışanlarımızın kafasında soru işareti oluyordu. Fakat bu sedye koruyucu sayesinde kafalardaki soru işareti azalacak. Hastalara daha hızlı bir şekilde işlem yapacağız."
Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ise, 'İçinde bulunduğumuz ortamda hep birlikte ne kadar çok el ele verirsek, birleşirsek Kovid-19 ile iyi bir mücadele sergileyeceğiz. Kısa zamanda en zararlar ülkemizin başından defedeceğimize inanıyorum' dedi. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL SEDYE ÜRETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL SEDYE ÜRETTİ
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