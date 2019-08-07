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TEKİRDAĞ Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandıTEKİRDAĞ'da kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H., tutuklandı.

07.08.2019 17:05
TEKİRDAĞ Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı
Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı
TEKİRDAĞ'da kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H., tutuklandı.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., telefonla arayan bir kişinin kendisini, savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından 43 bin lirasının dolandırıldığını belirterek, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı, evinde bulunan bazı eşyalara da incelenmek üzere el koydu.
Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Tekirdağ, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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