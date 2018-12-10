Tekirdağ Tabela Koymak İçin Yol Kenarına Park Edilen Kamyona Araç Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:57



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:57

Tabela koymak için yol kenarına park edilen kamyona araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde karayoluna yön tabelaları koymak için yol kenarına park edilen ve üzerinde vinç bulunan kamyona sisli havada arkadan hafif ticari araç çarptı. Sisli havada meydana gelen kazada Emre Çevik(37) öldü, İbrahim Çalışkan ağır yaralandı.Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolları ekipleri, yön tabelaları koymak için üzerinde vinç bulunun Yakup Ay yönetimindeki 77 AAF 837 plakalı kamyonu yol kenarına park ederek, çalışmaya başladı. Yoğun sisin hakim olduğu bölgede İbrahim Çalışkan'ın kullandığı 09 PG 312 plakalı hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle Çevik ile Çalışkan, araç içinde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiyesinin kaza kırım ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak durumu ağır olan Emre Çevik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan İbrahim Çalışkan ise ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayı duyan Emre Çevik ile İbrahim Çalışkan'ın yakınları geldikleri kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Yakup Ak ile tabela koymak için çalışan 5 işçiyi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.