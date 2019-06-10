10.06.2019 10:53
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TEKİRDAĞ Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Takla atan aracın sürücüsü yaralandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde tekerleğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Cemil Bozdoğan (22) yaralandı.

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tekerleğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Cemil Bozdoğan (22) yaralandı.
Kaza, Hayrabolu ? Malkara karayolu Batkın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan, Malkara yönüne giden Cemil Bozdoğan (22) yönetimindeki 16 SBD 93 plakalı hafif ticari aracın sağ ön tekerleği patladı. Kontrolden çıkan araç takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Bozdoğan yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdoğan, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. TEKİRDAĞ Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
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