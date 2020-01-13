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Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Takla atan araçta 5 kişi yaralandıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

13.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:40
Takla atan araçta 5 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu, Türkgücü Mahallesi Ziftlik mevkiinde meydana geldi. Özkan Güler yönetimindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Güler'in de arasında bulunduğu araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA


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