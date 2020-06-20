TEKİRDAĞ Takla atan otomobilde 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Takla atan otomobilde 4 kişinin yaralandığı kaza kameradaTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla atarak devrildiği kazada 4 yara yaralandı.

20.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:32
Takla atan otomobilde 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla atarak devrildiği kazada 4 yara yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, gece Malkara - Tekirdağ karayolun Deveci Mahallesi sapağı yan yolda meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak 3 takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Necla Atasoy'un camdan fırlayıp yola savrulduğu kazada otomobildeki arkadaşları Esra Sezer (20, Simge Kaya (20) ve Tunahan Turhan (18) yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Esra Sezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TEKİRDAĞ Takla atan otomobilde 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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