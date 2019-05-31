31.05.2019 15:06
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TEKİRDAĞ TAKLA ATARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde Mehmet Erçorumlu(22) ile Öykü E.(19) yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde Mehmet Erçorumlu(22) ile Öykü E.(19) yaralandı.
Kaza, Kapaklı- Saray karayolunun Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Saray istikametine giden Mehmet Erçorumlu'nun kullandığı 06 TYJ 52 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyer ve tabelaya çarpan otomobil taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Mehmet Erçorumlu ile Öykü E., sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiği bir süre kapanan karayolu, itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. TEKİRDAĞ TAKLA ATARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: DHA
Kapaklı, Güncel