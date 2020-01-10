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Tekirdağ tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tamir edildiği sırada viteste çalıştırılması sonucu hareket eden midibüsle işyerinin kapısı arasına sıkışan oto elektrik ustası Özden Yavaş (41) yaralandı.

10.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:45Tekirdağ tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı
Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde tamir edildiği sırada viteste çalıştırılması sonucu hareket eden midibüsle işyerinin kapısı arasına sıkışan oto elektrik ustası Özden Yavaş (41) yaralandı.
Olay, Malkara Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Malkara'da seyir halinde arıza yapan midibüs, tamir için oto elektrik ustası Özden Yavaş'ın sanayideki işyerine getirildi. Özden Yavaş, midibüsün ön kaputunu açıp arızayı gidermek için çalışmaya başladı. Yavaş, park halindeki midibüsün sürücüsünden aracı çalıştırmasını istedi. Viteste çalıştırılan midibüsün hareket etmesi sonucu Yavaş, araçla işyeri kapısı arasında sıkışarak, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Özden Yavaş, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, midibüsün sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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