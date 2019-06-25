25.06.2019 17:01
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TEKİRDAĞ Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladı

Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde E.M., tartıştığı komşusu Rıdvan Köylü'yü apartmanın önünde av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladı
Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde E.M., tartıştığı komşusu Rıdvan Köylü'yü apartmanın önünde av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.
Olay, Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde meydana geldi. E.M., daha önce aralarında husumet bulunan komşusu Rıdvan Köyle ile apartman önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.M., aracındaki av tüfeğini alarak, Köylü'yü bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Rıdvan Köylü, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. E.M. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.TEKİRDAĞ Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladı
Kaynak: DHA
Polis , Tekirdağ , Çorlu , Güncel

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