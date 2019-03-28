Tekirdağ TBMM Başkanı Şentop, Esnafları Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, memleketi Tekirdağ
'da esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesi Çınarlı Mahallesi camisinde kıldığı öğlen namazının ardından esnafları ziyaret etti. Çınarlı ve Hükümet
Caddesi üzerindeki esnafları gezerek, 'hayırlı kazançlar' dileyen Şentop, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağlı hemşehrileri tarafından ilgiyle karşılanan Şentop, zaman zaman kahvehanelere de girerek burada oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanede çay, simit ve peynir ikram edilen Şentop, ikindi namazı sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunup ardından Çerkezköy
ilçesine geçti.
Süleymanpaşa, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: DHA