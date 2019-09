Tekirdağ tbmm başkanı şentop türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim var

TBMM Başkanı Şentop Türkiye 'de kötümser ve karamsar bir kesim var(2)İKİ OKULUN AÇILIŞINI YAPTITBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nı ziyaretinin ardından ilçedeki Trakya Anadolu Lisesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nun açılışlarını gerçekleştirdi. Trakya Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Şentop, okulları yapan hayır Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne teşekkür etti. Ne zaman bir okul açılışına gitse farklı bir heyecan duyduğunu ifade eden Şentop, İmkanı olan her kardeşimize, başta iş adamlarımız olmak üzere okul, sağlık ocağı, hastane, köprü, çeşme gibi hayırlı hizmetler yapmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye ancak bu şekilde gelişip güzelleşecektir. Eğer aramızda bir yarış olacaksa hayırlı hizmetler yapmakta yarışalım. Çünkü bizler ilk emri oku olan rabbin dinine inanan insanların, böyle bir dinin mensuplarıyız. Yüce Allah oku diye emrederken bilmeyi, öğrenmeyi, gelişmeyi emrediyor. Kainata gizlediği sırların peşine düşmemizi emrediyor. Her iş yerinde ve ehlinin nezaretinde yapılır. Öğrenmek de öğretmen ve okul ile olur. Her biri gözümüzün nuru olan evlatlarımız da maddi ve manevi gelişimlerini böylesine güzide eğitim yuvalarında sağlayacaklardır dedi.'VELİLER ÖĞRETMENLERE DESTEK OLMALI'Öğretmenlere seslenen Şentop, Değerli öğretmenlerimiz sizler irfan yuvalarında çocuklarımıza sadece öğretmiyorsunuz, aynı zamanda onları hayata hazırlıyorsunuz. Yani eğitim de veriyorsunuz. Bu noktada sizin en büyük yardımcınız velilerimiz olmalıdır. Velilerimiz öğretmenlerimize destek olmalıdır. Onlar her çocuğumuzu kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olan fedakar vatan evlatlarıdır. Benim görüşüme göre öğretmenlik insan yetiştirme sanatıdır, kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir. Sizlerin öğrettiği her harf, her kelime, her cümle için ne kadar teşekkür edilse azdır. Sebatla, sabırla görevini yapan bütün öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum diye konuştu.'YASAMA YÜRÜTME, YARGI ERKELERİNİ YOĞUN BİR GÜNDEM BEKLİYOR'Ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdüBizim dünya milletler ailesi içindeki en büyük avantajlarımızdan birisi, belki de ilk sırada yer alanı nüfusumuzun genç olmasıdır. Geleceğimiz adına bizi umutlandıran bu tablo dünya milletler ailesi arasındaki en büyük güvencemizdir. İstiklal Savaşımızı yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gayemiz, hedefimiz ülkemizin gelişmişlik seviyesini yükseltmektir. Bu noktada yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ahenk son derece önemlidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin özünü oluşturan erklerin ahenkli uyumu ve uyumlu bir şekilde çalışması Türkiye'nin enerjisini gelişmeye odaklamasına fırsat veriyor. Yasama yürütme ve yargı erklerini önümüzdeki dönemde daha yoğun bir gündem bekliyor. 3 gün sonra TBMM yeni yasama yılı çalışmalarına başlayacak. Yargı reform paketi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal kalkınmamızı ivmelendirecek yasal düzenlemeleri sırayla görüşmeye başlayacağız. Yapacağımız çalışmalarla ülkemizi hedeflerine emin adımlarla taşıyacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız temsil görevi konusunda herkesin gönlü rahat olsun. Ankara'da sizleri düşünen ve sizlerin temsil etme sorumluluğunun şuurunda olan temsilcileriniz görev yapmakta. Gayemiz ülkemizin her köşesini güzelleştirip dost düşman herkesin gıpta ettiği cennet gibi bir vatan haline getirmektir. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri eğitim düzeyi en yüksek olan ülkelerdir. Bizler insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir felsefeyle görev yapıyoruz. Dolayısıyla insanımızı nitelikli hale getirip barışa, huzura, feraha kavuşturmak gibi büyük bir gayenin peşinden koşuyoruz. Gayret bizden tevfik cenabı haktan.'EĞİTİME 17 YILDA 60 MİLYARDAN FAZLA YATARIM YAPTIK'TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte daha sonra Bağlık Mahallesi'nde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Eğitim öğretimin milli dava olduğunu ifade eden Şentop, Bizim güçlü savunma silahımız yetişmiş insan gücümüzdür. Eğer Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak kalmasını istiyorsak, insanımızı mutlu huzurlu hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu hedefe ulaşmak için milli davımızda muvaffak olmak mecburiyetindeyiz. 2002'ye kadar Milli Savunma Bakanlığımızın bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden fazlaydı. Kılıç kalemden daha kıymetli kabul ediliyordu. 2002'de bu yana kaleme daha fazla itimat göstermeye başladık. 17 yılda eğitime 60 milyardan fazla yatırım yaptık. Dünyada Birleşmiş Milletler üyesi 196 devlet bulunmaktadır. Bu devletlerin üçte iki nüfusu ülkemizin öğrenci nüfusundan azdır. Ülkemizde eğitim gören 18 milyon çocuğumuz bulunuyor. 7 milyon 750 bin üniversite öğrencimiz eğitim görmektedir. 25 milyonu aşan bir öğrenci sayımız vardır. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özveri gösterdik. Tek başına devletin gayreti yetmiyor, hayırseverlerimize, iş adamlarına ve STK'lara da görevler düşmektedir. Onlarda üzerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Çerkezköy de bunun en büyük şahididir dedi.'HİÇ KİMSE EĞİTİM KONUSUNDA KAYITSIZ KALMAMALI'Şentop, dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinin eğitim, öğretim yatırımlarını tamamlayıp nitelik kazandırmış ülkeler olduğunu belirterek,Alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor ve kaliteyi de konuşmaya gelmeliyiz. 'Kaç ne kadar' demek yerine 'nasıl' eğitim konuşmaya çalışmalıyız. Eğitime yapılan yatırım katma değeri en yüksek yatırımdır. Hiç kimse eğitim konusuna kayıtsız kalmamalıdır. Çünkü istikbal yarışında bizleri en önde taşıyacak olan eğitimdir. Teknolojinin gelişmesi bilginin yaygınlaşması sayesinde dünya çok dinamik bir hale gelmiştir. Bilgisayar programları gibi bizlerinde kendimizi güncellememiz gerekiyor. Günlük olarak dünyanın dört bir yanından haberler alıyoruz ve gençlerimiz daha çok etkileşim ve iletişim içine giriyorlar. Evlatlarımızı yeni şartlara göre yetiştirmek zorundayız. Değişime direnen değil değişimi yöneten olmalıyız. İhtiyaçlarını öngörerek eğitmeliyiz. Evlatlarımız şahsiyetli, özgüvenli olmalıdır. Onları dış dünyaya açıp sosyal bir kişilik olarak yetiştirmeliyiz. Günün meselelerini tartışmak yerine yarının imkanlarını ve fırsatlarını düşünmelerini sağlamalıyız. Bizlere düşen çocuklarımızın gençlerimizin becerilerini ortaya çıkartabilecekleri ve gösterecekleri ortamları hazırlamaktır. Millet olarak ne istiklal ne istikrar kaygımız olmamalıdır. Pırıl pırıl gençlerimiz milli hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Gayret edersek bunu başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Yeter ki güvenimizi ve inancımızı koruyalım ifadelerini kullandı.'SAVAŞ UÇAĞINI DA YOLCU UÇAĞIMIZI DA EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ'İstanbul'da yapılan TEKNOFEST'e değinen Şentop, Hava araçları, savunma silahları başta olmak üzere teknoloji ürünleri sergilendi. Bizim gençlerimiz ve yeni nesillerimiz bunları yaptı. Kendi gök kubbemizde gösteri yapan hava araçları daha düne kadar dışarıdan almak zorundaydık. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar misali sözde müttefiklerimizden alamadığımız İHA'lardan başlamak üzere silahlı insansız hava araçları helikopter, tankları bizler yapmaya başladık. Savaş uçağı ve yolcu uçağımızı da en kısa zamanda yapacağız. Bize uçak vermeyenler kendi uçağımızı yaptığımız zaman 'eyvah biz ne yaptık' diyecekler. Azim inanç ve inat olduktan sonra tekeden süt çıkartırız. Hepsini de yerli ve milli imkanlarla yapabiliriz. Yeter ki kendimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. İstersek başaracağımıza olan inancımızı koruyalım. Gençlerimiz, çocuklarda bu umudu öz güveni görüyorum. İş adamlarında enerjiyi görüyorum. Kendimize inanacak ve güveneceğiz. Unutmamalıyız ki vazgeçersek kaybederiz. İnatla ısrarla çalışacağız ve mutlaka başaracağız diye konuştu.Şentop, açılışların ardından Trakya Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılışına katılmak üzere Edirne'ye hareket etti.