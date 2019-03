Tekirdağ TBMM Başkanı Şentop Türkiye Her Zor Süreçten Başarıyla Çıkmıştır

Kaynak: DHA

TBMM Başkanı Şentop Türkiye her zor süreçten başarıyla çıkmıştırTBMM Başkanı Mustafa Şentop , Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini belirterek, Türkiye'yi bugünlere taşıyan siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Türkiye bugüne kadar her zor süreçten başarıyla çıkmıştır dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından bir otelde onuruna verilen yemeğe katıldı. Programda konuşan Şentop, Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye muhabbetini, ilgisini, alakasını eskiden beri bilen birisiyim. 1983 yılından beri kendisi ile hukukumuz var. O belediye başkanı iken buralara olan ilgisini alakasını hepimiz biliyoruz. 24 Haziran seçimlerinin sonuçları üzerine kendisini memnun eden bir ilgi gördüğü için şahsıma böyle bir teveccühte bulundu. Şimdi teveccüh gösterme sırası yeniden Tekirdağ'da. Tekirdağ'dan, Cumhurbaşkanımızın bu büyük yürüyüşünde kendisini mahcup etmeyecek bir gayret bekliyoruz. Üstümdeki çok mesuliyetli bir görev. Yeni yaptığımız hükümet sistemi değişikliğinde yasama ve yürütme organlarını birbirinden ayırdık. Hem yasama hem yürütme ortamını daha güçlü bir hale getireceğiz dedik. Sadece kanun değişikliği ile bir sistem değişikliği gerçekleşmiyor, bunun uygulamaya geçmesi lazım. Bunun için de siyasi aktörlerin, görevlilerin yeni sistemin tüm kurumlara yerleşmesi için gayret göstermesi gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni sistemde de gücünü muhafaza etmesi için gayret göstereceğiz dedi.Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini söyleyen Şentop, Türkiye'yi bugünlere taşıyan siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Daha önce devletin, milletin değerlerini, arzularını, taleplerini dikkate almayan yaklaşımları vardı hükümetlerimizin. O yüzden uzun ömürlü olmadılar, devam etmediler, bunun için bir seçimde kazanan diğer seçimde kaybedip gitti. 2002'den bu yana devam eden milletle devletin bütünleşmesi. Cumhurbaşkanımızın temel meselesi milletimizin arzularını, taleplerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek.Türkiye bugüne kadar her zor süreçten başarıyla çıkmıştır diye konuştu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de istikranın 17 yıl sürdüğünü ifade ederek, şunları söylediBu millet-devlet bütünleşmesi de milletin güvenini kazanmakla ilgili bir husus. Bu güven nasıl kazanılıyor Önce söz vereceksiniz, sözünüzü tutacaksınız, sonra bir şey yapmasını istiyorsanız milletten onu önce siz yapacaksınız. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız ne dedi televizyona bağlandı 'Bu Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı, darbe girişimine karşı sokaklara inin.' O zaman mücadele edin. Milletimiz sokaklara indi mi İndi. Türkiye daha önce de bu tür darbelerle karşılaştı ama bu tür çağrı yapabilen bile olmadı. Ama Tayyip Erdoğan bunu söyleyince milletimiz sokaklara indi. Niye Herkes biliyor ki bu sözü söyleyen Tayyip Erdoğan önce kendisi sokağa inecektir. Nitekim de öyle oldu. O şartlar altında havaalanına inmiştir. Millete sokağa çıkın derken ilk kendisi çıkmıştır. O gece kaybolan kaçacak yer arayan çağırsaydı kimse arkasından gitmezdi. Sen yürümezsen kimse arkandan yürümez. Devlet millet bütünleşmesinde önemli bir unsurdur. Tayyip Erdoğan ne kadar güçlü ve arkasında ne var diyor. Milletimiz zor zamanlarda kritik dönemlerde her zaman ülkenin yanında olmuştur. İstiklal harbinde gördük. Milletimiz zor zamanda milletin geleceği için isabetli kararlar vermiştir. Bu bakımdan milletimize güveniyoruz, güçlü bir Türkiye olacağını inanıyoruz.