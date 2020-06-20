TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak

TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacakTBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yassıada kanun teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

20.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:22
TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yassıada kanun teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunup, incelemeler yaptı. Şentop, ilk olarak Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile görüştü. Oda meclis üyelerinin de bulunduğu görüşmede, Şentop, Yassıada kararlarının yok sayılmasıyla ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, "Yassıada teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak" dedi.
YENİDEN KISITLAMA UYARISI
Ardından Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Şentop, Başkan Sami Kayın ve ilçe başkanları ile biraraya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışan ve üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını ifade eden Şentop, Türkiye'nin bu mücadelede birçok ülkeye kıyasla başarılı olduğunu vurguladı. Şentop, vakaların artması halinde yeniden kısıtlamalara gidilebileceği konusunda uyarıda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra yapımı süren Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Proje Müdürü Versan Tanatmış'tan bilgi aldı.
İncelemenin ardından açıklama yapan Şentop, "Bitmesi için gayret gösterilmişti. Haziran'da bitirilip, faaliyete geçirilecekti. Ama salgın dolayısıyla çalışmalar yavaşladı. İnşallah 15 Eylül'de devreye alınacak. Tekirdağ'ımız için büyük bir ihtiyaç. 3 farklı binada hastane hizmeti veriliyor. Bu hastanelerin biraraya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle 480'di. Şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Biz de bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız" dedi.
Şentop, Meclis Başkanlığı seçim sürciyle ilgili olarak da "Resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarıyla resmi takvim başlayacak. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber, inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.
Şentop, daha sonra karayolu ile İstanbul'a hareket etti. TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran’ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Haberler››Güncel››TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:57: Manisa'da ayağına cerrahi maske dolanan kargayı itfaiye kurtardı - Haber 18:55: Son dakika haberi | Bafra'da gasilhane projesi başladı - Haber 18:55: İzmir Valisi Köşger'den "Babalar Günü" mesajı - Haber 18:53: Eritre'de alıkonulan Türk denizcilerin serbest bırakılmasıyla ilgili önemli detaylar - Haber 18:53: Oğlu sınavda, baba ağaçta ter döktü - Haber 18:40: Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi - Haber 18:30: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil - Haber 18:12: Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi - Haberler 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 14:41: Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim - Ekonomi