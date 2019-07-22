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TEKİRDAĞ Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldiTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

22.07.2019 18:07
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Ergeni'nin Velimeşe Mahallesi'nde Hasan Kiremitçi'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın sırasında evlerin bahçesinde bulunan aile üyeleri, dumanların yüksekliğini görünce, kendi imkanları ile müdahale edip, itfaiyeye haber verdi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mahalle sakinleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Velimeşe Mahallesi'ndeki itfaiye merkezini kaldırdığını ve Çorlu ilçesinden itfaiye ekibinin geç geldiğini iddia etti. TEKİRDAĞ Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
Velimeşe, Tekirdağ, Güncel

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