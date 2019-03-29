Tekirdağ Tekirdağ'da, 57 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ
'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla Yurt dışına çıkmak isteyen 57 kaçak göçmen yakalanırken, 2 sürücü ve organizatör gözaltına alındı.
Tekirdağ- Çanakkale
D-110 karayolu üzerinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Pakistan
, Bangladeş
ve Afganistan
uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörlük şüphelileri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı. Araçlarda ayrıca 4 lastik bot, kürekler ve pompa ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin arından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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Kaynak: DHA