TEKİRDAĞ Tekirdağ’da buğday yüklü TIR devrildi, 3 kilometre araç kuyruğu oluştu

Tekirdağ'da buğday yüklü TIR devrildi, 3 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEKİRDAĞ'dan İstanbul yönüne giden 22 ABA 323 plakalı buğday yüklü TIR, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonun taşıdığı yaklaşık 30 ton buğday yola saçılırken, E84 karayolu ise 3 saat boyunca trafiğe kapanıp uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.Kaza, sabah saat 09: 00 sularında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Kamaradere mevkiinde meydana geldi. E84 karayolundan İstanbul istikametine seyreden 22 ABA 323 plakalı buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak orta bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrasında TIR dorsesinde yüklü olan yaklaşık 30 ton buğday yola dökülerek E84 karayolunu trafiğe kapattı. Kaza sonrasında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolu trafiğe kapatırken, dökülen buğdayın kaldırılması için ise çalışma başlatıldı.Yol yaklaşık 3 saatte buğdaydan temizlenirken, E84 karayolu İstanbul Tekirdağ yönünde 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yaralanın olmadığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.