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TEKİRDAĞ Televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasındaTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir dernek lokaline giren hırsızlar beş dakikada duvardaki televizyonu alarak kayıplara karıştı.

01.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:24

Televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir dernek lokaline giren hırsızlar beş dakikada duvardaki televizyonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Reşadiye Mahallesi Ahmet Çelekoğlu sokak üzerinde bulunan bir dernek lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişiden biri derneğe girdi, diğer 2'si ise gözcülük yaptı.Camı açıp içeriye giren hırsızlardan biri duvarda asılı olan televizyonu yerinden söküp alarak onu bekleyen arkadaşına verdi. Televizyonu alan diğer hırsızlar hemen olay yerinden kaçmaya başladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Gece fırıncıların haber vermesiyle iş yerine gelen işletmeci Ergin gelerek camın açık olduğunu ve içeriye baktığında televizyonun yerinde olmadığını görmesiyle durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızlık anları dernek lokalinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TEKİRDAĞ Televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Reşadiye, Çorlu, TV, Güncel, Haber

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