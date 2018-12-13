Tekirdağ Tem Kenarında Başında Vurularak Öldürülmüş Bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 17:30



13 Aralık 2018 Perşembe 17:30

Tem kenarında başında vurularak öldürülmüş bulunduTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde TEM kenarında Atanur Ayberk, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayberk'in yüzünde, vücudunda kırıklar ile darp izlerinin bulunduğu belirlendi.Olay, TEM'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy Merası yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen bir TIR'ın sürücüsünün yol kenarında bir kişinin kanlar içinde görüp, jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Atanur Ayberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bölgede uzun sürenin incelemelerde bulundu. Başından silahla vurularak öldürülen Atanur Ayberk'in yüzü, vücudunda kırıklar olduğu ve darp izlerinin bulunduğu belirlendi.Olay yerinde oldukça kan izi bulan jandarma ekipleri, çok sayıda delil nitelikli malzeme topladı. Öldürülen Atanur Ayberk'in üzerinden cep telefonu çıktığı, bir gün öncede bankadan yaptığı işlemlerin dekontları bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.