Tekirdağ Tır Dorsesinin Üzerindeki 10 Tonluk Vinç Yola Düştü

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç, bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu.
Olay, Cami Atik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara Organize Sanayi Bölgesi
'nde Tuncay A. yönetimindeki 59 LJ 283 plakalı TIR'ın dorsesine yüklenerek, ilçedeki bir kömür ocağına götürülmek istenen yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki vinç, Şehit Temizer Caddesi üzerinde bağlantı yerinden çıkarak yola düştü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Cadde bir süre trafiğe kapanırken, savrulan vinç, başka bir vinçle yeniden dorseye yüklenerek, kömür ocağına götürüldü.
Malkara, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: DHA