Tekirdağ trafik levhalarını at arabası ile götürürken yakalandı

Trafik levhalarını at arabası ile götürürken yakalandı Tekirdağ 'da at arabası ile hurda toplayan A.K., yol kenarındaki trafik levhalarını yerinden söküp at arabası ile götürürken polise yakalandı.Merkez Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi Necati Sezen Sokak üzerinde at arabası kullanan bir kişinin yol kenarlarındaki trafik levhalarını söktüğü gören vatandalar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik levhalarını yüklediği at arabası ile kaçmaya çalışan A.K.'yi yakaladı. Polisin levhaları nereden aldığını sorması üzerine, Bunları sökmedim, yol kenarında buldum diyen A.K., gözaltına alındı. A.K., at arabası ile birlikte soruşturmasının yapılacağı emniyete götürdü.