Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TEKİRDAĞ-Trafo yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı polisi alarma geçirdi

Trafo yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı polisi alarma geçirdiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan parkta bulunan trafonun yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı ve kemer polisi alarma geçirdi.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:46
Trafo yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı polisi alarma geçirdi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan parkta bulunan trafonun yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı ve kemer polisi alarma geçirdi. Polis , bırakılan malzemeleri incelenmek üzere polis merkezine götürdü.
Çorlu Belediyesi'nin Omurtak Caddesi üzerinde içinde kafelerin bulunduğu park, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Kafede çalışanların işyerini kontrole geldikleri sırada trafo yanında bir cep telefonu, ayakkabı ve kemer görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatıp inceleme yaptı. Polis, cep telefonu, ayakkabı ve kemeri, incelemek üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. TEKİRDAĞ-Trafo yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı polisi alarma geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Çorlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı Haberler
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››TEKİRDAĞ-Trafo yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı polisi alarma geçirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:31: Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok - Haber 17:31: ADIYAMAN Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı - Haber 17:30: Eskişehirliler, evde kalmadı - Haber 17:30: Başkan Vidinlioğlu, Belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi - Haber 17:30: Kızılay gönüllüleri maske paketliyor - Haber 17:09: TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak - Haber 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin 11:14: Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi