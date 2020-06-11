TEKİRDAĞ Trakya'da sağanak ve dolu

Trakya'da sağanak ve dolu(2)TEKİRDAĞ'DA ARAÇLARI BATTANİYE İLE KORUDULARTekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde saat 15.00' sıralarında aniden bastıran sağanak yağış ve ardından dolu yağışı yazlıkların bahçelerine zarar verdi.

11.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:03
Trakya'da sağanak ve dolu(2)
TEKİRDAĞ'DA ARAÇLARI BATTANİYE İLE KORUDULAR
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde saat 15.00' sıralarında aniden bastıran sağanak yağış ve ardından dolu yağışı yazlıkların bahçelerine zarar verdi. Bazı vatandaşlar dolu yağışının başlaması ile araçlarının üzerini battaniyeler ile kapatarak doludan korumaya çalıştı. Dolu yağışının ekili alanlar ve seralara ise zarar vermediği öğrenildi.
Kumbağ Mahallesi'nde oturan Rabia Şahan, yağmurun şiddetli yağdığını belirterek, "Yağmur çok şiddetli yağdı ve kısa sürede etkili oldu. Yağış nedeniyle bahçede bulunan ekili ürünlerimiz zarar gördü" dedi. Murat Civelek ise kısa sürede yağışın etkili olduğun ve ağaçlardaki meyvelere büyük zarar verdiğini belirterek, "Yağış birden bastırdı şiddetliydi ve yıldırım düştü patlamayla birlikte. Denize düştüğünü söylediler, buraları bembeyaz oldu. Ağaçlardaki meyveler dolu sebebiyle zarar gördü" diye konuştu. TEKİRDAĞ Trakya’da sağanak ve dolu

Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kumbağ, Güncel, Haber

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