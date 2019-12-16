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Tekirdağ trakya'da yoğun sis

Trakya'da yoğun sisTrakya, gece yarısı başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

16.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:03
Trakya'da yoğun sis
Trakya, gece yarısı başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. 'da feribot seferleri aksarken, Edirne'de sis nedeniyle kentin simgelerinden tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu.
Trakya'nın büyük bölümü gece geç saatlerde başlayan yoğun sisin etkisi altına girdi. Edirne'de sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesiyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Tarihi kentte Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii, sis nedeniyle gözden kayboldu. Kenti süsleyen heykel ve diğer tarihi kubbelerde sis nedeniyle görünmez hal aldı. Sis nedeniyle maddi hasarlı kaza meydana gelirken, kavşaklarda önlem alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri sisli havanın gün içinde etkisini yitireceğini söyledi.
TEKİRDAĞ'DA SİS FERİBOT SEFERLERİNİ AKSATTI
Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferlerinde aksamalar oldu. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri bu yolda aldığı önlemlerle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tekirdağ trakya'da yoğun sis

Trakya Bölgesi, Selimiye Camii, Tekirdağ, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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