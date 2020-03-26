TEKİRDAĞ Trakya’daki fabrikalarda üretime ’koronavirüs’ arası verildi

Trakya'daki fabrikalarda üretime 'koronavirüs' arası verildiTRAKYA'da bulunan 20 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki(OSB) 1600 tesisten yüzde 40'ı, koronavirüs tedbirleri kapsamında üretimlerine ara verdi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, "Trakya Bölgesi'nde bulunan OSB'lerimizde işveren, işçi, kamu çalışanları ve bürokratlarımızla dayanışma içinde bu sıkıntılı süreci aşmak için elbirliğiyle çalışmaktayız. Çok şükür OSB'lerimizde işten çıkarma ve kapanan firma yok. Bu zor zamanı kısa zamanda aşacağımız inancındayız" dedi.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya Bölgesi'ndeki 20 Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan 180 bin çalışına sahip 1600 tesisten yüzde 40'ının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üretimlerine ara verdiğini açıkladı.Fabrikaların büyük bölümünün çalışanlarını 2 haftalık izne çıkardığını belirten Noyan, şöyle dedi:"Sözlerime büyük özveri ve fedakarlık göstererek çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Trakya'da bulunan OSB'lerimizde Covid-19 virüsüne karşı ekonomik sistemin ayakta kalması için hükümetimizin aldığı ekonomik istikrar kalkanı paketi desteğiyle ticari faaliyetlerine devam etmeye çalışırken öncelikli olarak çalışanlarının sağlığını koronavirüs salgınına karşı korumak için tedbirlerini aldılar. Yapılan uyarılar sonrası riski azaltmak için tekstil ağırlıklı firmalarda bir kısmı üretime iki hafta ara vererek çalışanlarını izne çıkardı. Faaliyete devam eden tesisler ile özellikle gıda, sağlık, ambalaj ve lojistik gibi stratejik sektörde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, tesislerinin malzeme, makine, araç ve ekipmanlarını dezenfekte ettiler."'İŞTEN ÇIKARMA YOK'Yaşanan süreçte tedbirlerin tam alındığını ve her birinin titizlikle uygulandığını belirten Erdim Noyan, "Mola ve yemek istirahatlarında oturma alanlarında farklı planlama yaparak daha seyrek oturmalarını sağladılar. Personel servis araçlarında ise seyrekliği sağlamak için servis sayılarını iki misline çıkardılar. Tesis girişinde ve personel servislerinde ateş ölçümü yapmaya başladılar. Bazı tesislerimiz bu uygulamayı termal kamera ile yaparken bazı sanayicilerimiz termal kamera siparişinde bulundular. Bu uygulamaların yanı sıra seyrek saat uygulaması ile üretime devam eden tesislerimizde mevcuttur. Ayrıca alınan siparişlerin tamamlanması sonrası üretime devam edecek sanayi tesislerimizde olacaktır. Sanayi Bakanlığı'mız tarafından çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla gönderilen afiş ve broşürler çoğaltılarak OSB'lerimize ulaştırılmıştır. Trakya Bölgesi'nde bulunan OSB'lerimizde işveren, işçi, kamu çalışanları ve bürokratlarımızla dayanışma içinde bu sıkıntılı süreci aşmak için elbirliğiyle çalışmaktayız. Çok şükür OSB'lerimizde işten çıkarma ve kapanan firma yoktur. Bu zor zamanı kısa zamanda aşacağımız inancındayız" şeklinde konuştu.'ÜRETİM ARA VEREN FİRMA SAYISI ARTABİLİR'Trakya Bölgesi'ndeki OSB'lerde koronavirüs nedeniyle üretimine ara veren firma sayısının artabileceğini belirten Noyan, "Şu anda bize gelen bilgilere göre yüzde 25'lerde üretime ara verilmesi söz konusu. Ellerindeki siparişi tamamladıktan sonra kapanacak tesislerimiz de var. Hafta sonu yüzde 40- 50'lilere kadar çıkabilir düşüncesindeyiz" dedi.'ALINAN KARAR DOĞRU KARAR'Öz- İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da fabrika yöneticilerinin üretime ara vermelerinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bizler için öncelikli olan emekçilerin sağlığı. Bu süreç birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Bu bir tatil değil, tedbirdir. Herkes evinde kalsın. Bu anlamda hükümet işçi çıkarmayı zorlaştırdı. Bu işçi camiası adına güzel adım oldu. Biz sendika olarak alınan her türlü kararı destekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA