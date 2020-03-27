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Tekirdağ Trakya'nın en büyük giyim pazarına, 'koronavirüs' arası

Trakya'nın en büyük giyim pazarına, 'koronavirüs' arasıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan ve Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesinin ardından bugün son kez kurularak, ara verdi.

27.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:07
Trakya'nın en büyük giyim pazarına, 'koronavirüs' arası
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan ve Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesinin ardından bugün son kez kurularak, ara verdi.
İçişleri Bakanlığı, ' Koronavirüs tedbirleri' kapsamına 81 il valiliğine gönderdiği ek genelde, il, ilçe ve beldelerdeki mahalle, semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Genelgeye göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından Trakya'nın en büyüğü olan ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarı son kez kuruldu.
Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, pazarın bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda bugün son kez kurulduğunu ancak esnafın çoğunluğunun da tezgah açmadığını söyledi. Üstek, "İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile giyim pazarımız bugün son kez kurulmuştur. Saat 17.00'ye kadar esnafımız açıktır. Saat 17.00 itibariyle geçici bir süre hiç bir giyim pazarı kurulmayacaktır.170 esnafımız vardı. Bugün 30 esnafımız ya var, ya yok" dedi.
'İNŞALLAH ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'
Çorlu'da, yıllardır giyim pazarında tezgah açtığını belirten İmdat Arslan, "Başımıza böyle bir koronavirüs diye bir illet geldi. Bütün dünya sıkıntı çekiyor bu konuyla ilgili. İnşallah bunun üstesinden geliriz. Müslümanlar olarak şöyle bir dua ediyoruz. Allah bu belayı başımızdan kaldırsın, hayat devam etsin. Eskisi gibi kurulu düzen gibi hayat akışından devam etmesi için Allah'a yalvarıyoruz" diye konuştu.
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Tekirdağ Trakya’nın en büyük giyim pazarına, ’koronavirüs’ arası

Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Çorlu, Güncel

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Tekirdağ Trakya'nın en büyük giyim pazarına, 'koronavirüs' arası

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