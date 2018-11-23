Tekirdağ Tren Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı, Ölenlerin Yakınları Kahroldu 1

23 Kasım 2018 Cuma 17:32



23 Kasım 2018 Cuma 17:32

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, kazada yakınlarını kaybedenler, bir kez daha büyük üzüntü yaşadı. Oğlu Oğuz Arda Sel'i (9) kazada kaybeden Mısra Öz, "Bugünkü görüntüler, ihmaller ve sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle bu kazanın yaşandığının en büyük ispatıdır" dedi.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybetmesi ve 340 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yakınlarını kaybedenler, izledikleri görüntüleri değerlendirerek, yaşadıklarını paylaştı. Oğlu Oğuz Arda Sel'i kazada kaybeden Mısra Öz, "İlk günden beri ihmal olduğunu, bu kazanın bir kaza değil; cinayet olduğunu, facia olduğunu söylüyorduk. Bugünkü bu görüntüler de ihmaller ve sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle kazanın yaşandığının en büyük ispatıdır. Bugüne kadar herkes sustu. Kurumun başındaki yetkili de hiç konuşmadı. Ben kendilerinden ve diğer yetkililerden sorumluk örneği gösterip bu kazanın neden olduğunu sonuna kadar çıkıp açıklamalarını istiyorum" diye konuştu.'BÖYLE ÖLMEYİ HAK ETMEDİLER'Kazada ölenlerin yakınları olarak bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini hatırlatan Öz, "Kaza olduğundan itibaren bilirkişilerin, neden bilirkişilikten ziyade tanıdık kişiler olduğu daha da ortaya çıktı. Çünkü bu bir ihmal. Burada ihmaller sonucu yaşanan bir facia var. İhmaller sonucu ölen 25 kişi var. Sorumluların neden çıkıp açıklama yapmadığı gayet ortada. Görüntüleri izledim, o hislerin karşılığı yok. Ben nasıl olduğunu merak ediyordum. Olduğu günden beri neden tutunamadıklarını nasıl kendilerini koruyamadıklarını merak ediyordum; ama bu bir demir yığını, yerinden fırlıyor, devriliyor, sürtünüyor. Bu insanlar bu şekilde ölmeyi hak etmiyorlar" dedi.'BEN ONLARI DEVLET DEMİR YOLLARINDAN TOPLADIM'Kazada kızı Bihter Bilgin'i, kız kardeşi Derya Kurtuluş'u, kız kardeşinin bebeği Beren'i ve ablası Emel Duman'ı kaybeden Zeliha Bilgin ise büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Ama hiç kimse çıkıp da bize 'Şunu da biz yaptık. Biz de suçluyuz' demediler. Böyle daha nasıl yaşanacak, bilmiyorum; ama tek istediğim, bütün suçluların çıkıp suçlarını bize söylemeleri. Bizler artık konuşamıyoruz bile. Acımız çok büyük. Bizim 4 tane canımızı gömme hakkımız yoktu. Orası devlet demir yollarıydı. 'Bir otobüs' deseydi kızım; belki göndermezdim trafik kazası olur, diye ama devlet demir yolu. 'Trene bineceğim anne' dedi, gitti. Onun rahatlığı ile gönderdim. Ben onları devlet demir yollarından topladım" diye konuştu.Kazada eşini kaybeden ve kendisi de trende olan Hacer Cesur da "Ben olayı yaşadım; fakat olayın kaza olduğuna inanmıyoruz. Bunun bir cinayet olduğuna inanıyorum. Başka da bir şey diyemiyoruz. Suçlular cezasını çeksinler. Suçlu yağmur olamaz. Bunun nedeninin doğal afet olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle de inanmayacağım" dedi.