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TEKİRDAĞ Uçuruma düşen kadın güçlükle kurtarıldı

Uçuruma düşen kadın güçlükle kurtarıldıTekirdağ'da dinlenmek için mola verdikleri bölgede bir tepeden 20 metre aşağıya uçuruma düşen R.Ş.(60) adlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

30.07.2019 14:26
TEKİRDAĞ Uçuruma düşen kadın güçlükle kurtarıldı
Uçuruma düşen kadın güçlükle kurtarıldı
Tekirdağ'da dinlenmek için mola verdikleri bölgede bir tepeden 20 metre aşağıya uçuruma düşen R.Ş.(60) adlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Tekirdağ- Şarköy karayolunun Ayvasıl mevkisindeki Seyir Terası yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Şarköy'e otomobille giden R.Ş. ile eşi, Seyir Terası yakınlarında mola verdi. Bu sırada bir tepe üzerinde duran R.Ş., dengesini kaybederek, 20 metre yükseklikteki uçuruma düştü. R.Ş'nin aşağı düştüğünü fark eden eşi, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile R.Ş.'yi sedye alarak yukarıya çıkardı.
Düşme sonucu yaralanan R.Ş., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tekirdağ, İtfaiye, Şarköy, Güncel

Kaynak: DHA

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